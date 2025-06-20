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Звезды на земле
Кино

Звезды на земле

После судимости за вождение в нетрезвом виде высокомерный баскетбольный тренер вынужден готовить нейродивергентных взрослых к общественным работам. Его первоначальное предубеждение исчезает по мере того, как игроки показывают ему новый взгляд на жизнь.

Режиссёр
Р.С.Прасанна
Актёры
Аамир Кхан, Женелия Дешмукх, Бриджендра Кала, Аюш Бхансали, Симран Мангешкар, Гурпал Сингх, Долли Алувалия, Гопи Кришна Варма
Продолж.
155 мин.
Премьера
2025-06-20 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма-комедия, Спортивный фильм

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