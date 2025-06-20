Звезды на земле

После судимости за вождение в нетрезвом виде высокомерный баскетбольный тренер вынужден готовить нейродивергентных взрослых к общественным работам. Его первоначальное предубеждение исчезает по мере того, как игроки показывают ему новый взгляд на жизнь.
- Режиссёр
- Р.С.Прасанна
- Актёры
- Аамир Кхан, Женелия Дешмукх, Бриджендра Кала, Аюш Бхансали, Симран Мангешкар, Гурпал Сингх, Долли Алувалия, Гопи Кришна Варма
- Продолж.
- 155 мин.
- Премьера
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2025-06-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма-комедия, Спортивный фильм