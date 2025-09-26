Встречайте! Новое, самое масштабное, самое яркое, незабываемое шоу для детей — «Звезда желаний или удивительные приключения Маши».

У каждого из нас есть своё заветное желание, порой самое невероятное.

А что, если то, чего мы так страстно хотим не принесёт счастья, а, наоборот, навредит и нам, и другим? Для каждого на небе порой зажигается Звезда Желаний. Зажглась она и для девочки Маши, которая мечтает поскорее стать взрослой. Давайте посмотрим, в какие удивительные приключения приведёт Машу её желание.

Вы сможете погрузиться в волшебный мир и прожить вместе с героями их невероятные приключения. Зрителям представится возможность не только наблюдать за приключениями героев, они максимально будут вовлечены в действо. Также шоу дополнено 3D декорациями и спецэффектами. Вас ждёт: лазерное и серебряное шоу, шоу мыльных пузырей, надувное шоу и пневмосалют.

Современное шоу «Звезда желаний или удивительные приключения Маши» создано специально для семейного досуга. В восторге будут и дети, и родители!

Продолжительность шоу 1 час 40 минут (с антрактом).