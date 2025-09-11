Зверопоезд

Команда животных оказывается в ловушке, когда высокоскоростной поезд неожиданно трогается с места без людей на борту. Пока экспресс мчится на всех парах, питомцы выясняют, что произошедшее — дело лапок злопамятного барсука Ханса. Теперь у зверей остается последняя надежда предотвратить катастрофу: находчивый енот по кличке Сокол, готовый на все, чтобы спасти друзей.
- Режиссёр
- Бенуа Даффи, Жан-Кристиан Тасси
- Продолж.
- 99 мин.
- Премьера
-
2025-09-11 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Мультфильм, Боевик, Триллер, Комедия