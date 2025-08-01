Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
9 часов назад
757
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
966
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 564
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 284
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Зомби по имени Шон
Кино

Зомби по имени Шон

Шон — простой английский трудяга, у которого каждый день — повторение предыдущего. Но однажды в городе появляются зомби, и с Шоном происходит удивительная метаморфоза: вооружившись бейсбольной битой, он решает задать основательную трепку восставшим из могил мертвецам и спасти не только человечество, но и свою коллекцию грампластинок.

Страна
Великобритания, Франция
Режиссёр
Эдгар Райт
Актёры
Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Ник Фрост, Люси Дэвис, Дилан Моран, Кир Миллс, Мэтт Джейнс, Гэвин Фергюсон, Питер Серафинович, Билл Найи, Крис Найт
Продолж.
100 мин.
Возраст
16+
Жанры
Комедия, Фильм ужасов

