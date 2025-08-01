Зомби по имени Шон

Шон — простой английский трудяга, у которого каждый день — повторение предыдущего. Но однажды в городе появляются зомби, и с Шоном происходит удивительная метаморфоза: вооружившись бейсбольной битой, он решает задать основательную трепку восставшим из могил мертвецам и спасти не только человечество, но и свою коллекцию грампластинок.