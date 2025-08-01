Зомби по имени Шон

Шон — простой английский трудяга, у которого каждый день — повторение предыдущего. Но однажды в городе появляются зомби, и с Шоном происходит удивительная метаморфоза: вооружившись бейсбольной битой, он решает задать основательную трепку восставшим из могил мертвецам и спасти не только человечество, но и свою коллекцию грампластинок.
- Страна
- Великобритания, Франция
- Режиссёр
- Эдгар Райт
- Актёры
- Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Ник Фрост, Люси Дэвис, Дилан Моран, Кир Миллс, Мэтт Джейнс, Гэвин Фергюсон, Питер Серафинович, Билл Найи, Крис Найт
- Продолж.
- 100 мин.
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия, Фильм ужасов