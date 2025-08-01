В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начнет работу выставка «Знай меру!» из фондовой коллекции Государственного исторического музея.

Проект посвящен истории отечественной метрологии более чем за два столетия — с конца XVII по начало XX в.

Коллекция, хранящаяся в отделе металла Исторического музея, включает редкие образцы различных гирь, весов, безменов. На многих экземплярах есть клейма и подписи производителей с Урала, из Москвы, Санкт-Петербурга, Касимова, Орла и Тулы.

Особый интерес представляют образцовые весы, сделанные по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1747 г. на Сестрорецком оружейном заводе в двух экземплярах для монетных дворов Санкт-Петербурга и Москвы (в фонде ГИМ), а также образцовый метр и высотомер с личной подписью Дмитрия Ивановича Менделеева.