В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
571
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 815
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 707
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 922
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Знай меру!
22 августа в 10:00
В Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике начнет работу выставка «Знай меру!» из фондовой коллекции Государственного исторического музея.

Проект посвящен истории отечественной метрологии более чем за два столетия — с конца XVII по начало XX в.

Коллекция, хранящаяся в отделе металла Исторического музея, включает редкие образцы различных гирь, весов, безменов. На многих экземплярах есть клейма и подписи производителей с Урала, из Москвы, Санкт-Петербурга, Касимова, Орла и Тулы.

Особый интерес представляют образцовые весы, сделанные по заказу императрицы Елизаветы Петровны в 1747 г. на Сестрорецком оружейном заводе в двух экземплярах для монетных дворов Санкт-Петербурга и Москвы (в фонде ГИМ), а также образцовый метр и высотомер с личной подписью Дмитрия Ивановича Менделеева.

Возраст
6+