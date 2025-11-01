Евгения Валикова — вокал, художественное слово

Ксения Шубина — вокал, художественное слово

Александр Васин — баян

Юлия Егоркина — гусли

Интерактивная программа «Зимние игры-забавы земли Рязанской» музея традиций «Рязанские хоромы» — это познавательный спектакль в народном стиле о праздничных традициях русской зимы.

Артисты Рязанской филармонии сыграют, споют и расскажут о преданиях рязанской старины. Зрители окунутся в атмосферу старинных обрядов, песен, традиционных рязанских игр и гаданий, примут участие в колядовании, освоят навыки игры на традиционных народных инструментах и разучит движения хороводов и кадрили. Приглашаем рязанцев и гостей города отметить праздники в народном стиле!