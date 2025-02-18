1929 год. Венеция. Карнавал. Герои спектакля — супружеская пара: известная актриса и кинорежиссер. Они только что вернулись с карнавала в номер дорогого отеля, а завтра премьера их новой «фильмы» — жизнь прекрасна!.. Однако, едва они ложатся спать, как в их номер на четвертом этаже проникает молодой человек! Кто он? Безнадежно влюбленный в актрису поклонник, который следует за ней по городам и странам, преследую ее на съемочных площадках, или сумасшедший маньяк, который вот-вот «окончательно свихнется и передушит» наших героев?.. Фарсовая, почти детективная история с неожиданным финалом!