Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 20
-5°
Птн, 21
-5°
Сбт, 22
-3°
ЦБ USD 90.43 -0.91 20/02
ЦБ EUR 94.08 -1.59 20/02
Нал. USD 92.53 / 92.40 20/02 12:55
Нал. EUR 97.51 / 98.90 20/02 12:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Союз свиноводов прокомментировал строительство свинокомплексов в Михай...
В Национальном союзе свиноводов прокомментировали строи...
Вчера 13:49
5 087
Эксперты рассказали, почему в Рязани не появился дублер Московского шо...
Редакция решила разобраться, почему часть дорожных прое...
18 февраля 2025 14:33
11 084
«Зеленый сад» подарил квартиру лучшему учителю Рязанской области
«Зеленый сад» подарил квартиру в жилом комплексе Skylin...
18 февраля 10:56
6 391
Студентки-отделочницы из «Зеленого сада» получили благодарность жильцо...
Олеся Арбекова и Софья Конкина учатся на 4 курсе Рязанс...
13 февраля 12:04
12 902
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Жизнь прекрасна
30 апреля в 19:00
Театр

Жизнь прекрасна

Концертный зал Рязанской областной филармонии

1929 год. Венеция. Карнавал. Герои спектакля — супружеская пара: известная актриса и кинорежиссер. Они только что вернулись с карнавала в номер дорогого отеля, а завтра премьера их новой «фильмы» — жизнь прекрасна!.. Однако, едва они ложатся спать, как в их номер на четвертом этаже проникает молодой человек! Кто он? Безнадежно влюбленный в актрису поклонник, который следует за ней по городам и странам, преследую ее на съемочных площадках, или сумасшедший маньяк, который вот-вот «окончательно свихнется и передушит» наших героев?.. Фарсовая, почти детективная история с неожиданным финалом!

Режиссёр
Михаил Цитриняк
Актёры
Андрей Ильин, Алена Хмельницкая, Олег Парменов
Возраст
16+
Жанры
Комедия