Приглашаем на открытие выставки нашего коллеги, фотографа и сотрудника Рязанского художественного музея Андрея Павлушина «Живые мощи».

Проект исследует реальный Дом на белорусском хуторе, основанный век назад беженцами из революционного Петербурга. Через призму благородной дряхлости автор осмысляет течение времени, используя сложные техники: мультиэкспозицию, наложения, фильтры. Размытые контуры и дымка полутонов создают эффект фотоимпрессионизма, скорее передавая настроение, нежели документируя реальность.

Тридцать шесть работ становятся визуальной метафорой перехода из мгновения в вечность. Эта философская концепция обретает плоть в истории Дома, где живет пятое поколение семьи.