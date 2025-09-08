Рязань
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 2025 13:15
1 645
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 285
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 885
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 490
Живые мощи
11 сентября в 10:00
Фотодом

Приглашаем на открытие выставки нашего коллеги, фотографа и сотрудника Рязанского художественного музея Андрея Павлушина «Живые мощи».

Проект исследует реальный Дом на белорусском хуторе, основанный век назад беженцами из революционного Петербурга. Через призму благородной дряхлости автор осмысляет течение времени, используя сложные техники: мультиэкспозицию, наложения, фильтры. Размытые контуры и дымка полутонов создают эффект фотоимпрессионизма, скорее передавая настроение, нежели документируя реальность.

Тридцать шесть работ становятся визуальной метафорой перехода из мгновения в вечность. Эта философская концепция обретает плоть в истории Дома, где живет пятое поколение семьи.

Возраст
0+