Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
13°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.09 -0.33 22/10
ЦБ EUR 104.4 -0.46 22/10
Нал. USD 95.65 / 96.02 22/10 13:00
Нал. EUR 104.20 / 104.97 22/10 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
3 часа назад
1 452
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
6 811
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 296
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
20 019
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Жить — не переживать!: Людмила Николаева
28 ноября в 19:00
Концерты

Жить — не переживать!: Людмила Николаева

МКЦ

Народная артистка России Людмила Николаева давно и хорошо известна российскому зрителю и, казалось бы, не нуждается в пресс-релизе. Вот уже 40 с лишним лет эта талантливая женщина поет русские песни, даря радость слушателям. Новая концертная программа Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа» «Жить-не переживать!» пропитана духом народной культуры и патриотизма. Она состоит из любимых русских народных песен, лирических и патриотических песен, хореографических и инструментальных композиций. Каждое выступление Народной артистки России — это незабываемое шоу в русском стиле, завораживающее своей красочностью и душевностью. Это неизменное «живое» исполнение, пропитанное особой энергетикой так понятной каждому человеку. Где бы ни проходили концерты Людмилы Николаевой, ее встречают с радостью, а провожают с восторгом!

Возраст
0+
Жанры
Эстрада, Фолк