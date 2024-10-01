Народная артистка России Людмила Николаева давно и хорошо известна российскому зрителю и, казалось бы, не нуждается в пресс-релизе. Вот уже 40 с лишним лет эта талантливая женщина поет русские песни, даря радость слушателям. Новая концертная программа Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа» «Жить-не переживать!» пропитана духом народной культуры и патриотизма. Она состоит из любимых русских народных песен, лирических и патриотических песен, хореографических и инструментальных композиций. Каждое выступление Народной артистки России — это незабываемое шоу в русском стиле, завораживающее своей красочностью и душевностью. Это неизменное «живое» исполнение, пропитанное особой энергетикой так понятной каждому человеку. Где бы ни проходили концерты Людмилы Николаевой, ее встречают с радостью, а провожают с восторгом!