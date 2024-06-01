Жил-был один

Принимать выставки из других городов — особенное удовольствие для нас. В среду, 26 июня, в 18.30 встречаем долгожданного гостя — Яша Крайний приезжает на открытие из Петербурга, чтобы представить свои фотографические работы в разных жанрах, среди которых портреты, ню и городские зарисовки.

Слово куратору Леониду Агальцову: «Когда речь заходит об искусстве такого порядка, где мы находим множество слоев, назвать его сюрреализмом я не готов. Зато могу назвать ассоциации. По мне эта выставка — последний сон уставшего человека, который помнит все места, тела и лица».

А от себя добавим: бывают выставки хорошие, бывают замечательные, бывают проходные, а иногда даже откровенно слабые. А есть выставки, не посетить которые — преступление. И это тот самый раз. Не просто рекомендуем — настаиваем быть.