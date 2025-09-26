Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 28
10°
Пнд, 29
10°
Втр, 30
10°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 2025 17:57
972
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
862
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
903
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 757
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Женщины Есенина
8 октября в 17:30
Концерты

Женщины Есенина

МКЦ

В зрительном зале МКЦ состоится концерт оркестра русских народных инструментов имени А. И. Лаврухина, руководитель Ирина Зенина, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

В репертуаре коллектива более 200 произведений: народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов, оригинальные сочинения современных авторов, произведения рязанских композиторов, эстрадные и джазовые композиции.

Будет исполнена кантата «Женщины Есенина», автор Виталий Шишпанов. Это российский композитор и дирижер, член Союза композиторов РФ и Международной гильдии молодых музыкантов, автор опер, балета, музыки к драматическим спектаклям, камерно-инструментальной, хоровой и симфонической музыки.

Это не просто цикл песен на стихи Сергея Есенина. Это музыкальное паломничество сквозь время по страницам его судьбы, где каждая часть кантаты — посвящение женщине, оставившей неизгладимый след в его сердце и творчестве.

Перед концертом состоится лекция от Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.

Возраст
12+