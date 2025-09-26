В зрительном зале МКЦ состоится концерт оркестра русских народных инструментов имени А. И. Лаврухина, руководитель Ирина Зенина, посвященный 130-летию со дня рождения Сергея Есенина.

В репертуаре коллектива более 200 произведений: народные песни, произведения русских и зарубежных композиторов, оригинальные сочинения современных авторов, произведения рязанских композиторов, эстрадные и джазовые композиции.

Будет исполнена кантата «Женщины Есенина», автор Виталий Шишпанов. Это российский композитор и дирижер, член Союза композиторов РФ и Международной гильдии молодых музыкантов, автор опер, балета, музыки к драматическим спектаклям, камерно-инструментальной, хоровой и симфонической музыки.

Это не просто цикл песен на стихи Сергея Есенина. Это музыкальное паломничество сквозь время по страницам его судьбы, где каждая часть кантаты — посвящение женщине, оставившей неизгладимый след в его сердце и творчестве.

Перед концертом состоится лекция от Государственного музея-заповедника С.А. Есенина.

Мероприятие будет интересно широкому кругу зрителей.