Женщина в черном. Невеста дьявола

Вскоре после свадьбы с девушкой Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения, тревожные совпадения. Поначалу ее муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьез, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает все, чтобы разрушить ее брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет ее от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы.