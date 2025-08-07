Женщина в черном. Невеста дьявола

Вскоре после свадьбы с девушкой Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения, тревожные совпадения. Поначалу ее муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьез, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает все, чтобы разрушить ее брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет ее от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы.
- Режиссёр
- Ажар Кинои Лубис
- Актёры
- Эрика Карлина, Эмир Махира, Рут Марини, Вави Зихан, Энче Багус, Альфи Альфанди, Двика Прадняна, Баим Д'билл, Утти, Тети, Аркана Адьятса, Чалиса Хумайра
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
-
2025-08-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов