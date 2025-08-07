Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
21°
ЦБ USD 80.19 0.14 07/08
ЦБ EUR 93.01 0.5 07/08
Нал. USD 81.06 / 80.50 07/08 12:40
Нал. EUR 94.16 / 94.50 07/08 12:40
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
485
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 027
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 743
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 438
Спецпроекты

Кино

Женщина в черном. Невеста дьявола

Вскоре после свадьбы с девушкой Эхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения, тревожные совпадения. Поначалу ее муж Ариэль не воспринимает происходящее всерьез, но со временем становится ясно — в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает все, чтобы разрушить ее брак: он проникает в сны девушки, внушает страх и постепенно отдаляет ее от реальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается с древними ритуалами и шаманами, а Эха — с выбором между миром живых и царством тьмы.

Режиссёр
Ажар Кинои Лубис
Актёры
Эрика Карлина, Эмир Махира, Рут Марини, Вави Зихан, Энче Багус, Альфи Альфанди, Двика Прадняна, Баим ​​Д'билл, Утти, Тети, Аркана Адьятса, Чалиса Хумайра
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-08-07 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

