Где-то в шотландской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Однажды в размеренную жизнь сельчан вторгается чужак — законный владелец этих земель, и с этого момента в деревне начинает происходить нечто странное…
- Режиссёр
- Афина Ракель Цангари
- Актёры
- Калеб Ландри Джонс, Гарри Меллинг, Фрэнк Диллейн, Рози МакЮэн, Стивен МакМиллан, Аринзе Кене, Гордон Браун, Талисса Тейшейра, Грейс Джаббари, Митчелл Робертсон, Нил Лейпер, Эмма Хайндл
- Продолж.
- 131 мин.
- Премьера
-
2025-10-16 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Исторический фильм, Драма