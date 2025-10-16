Рязань
ЦБ USD 78.84 -1.12 16/10
ЦБ EUR 91.73 -0.95 16/10
Нал. USD 80.01 / 80.00 15/10 18:15
Нал. EUR 93.51 / 94.20 15/10 18:15
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
1 938
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
3 759
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
2 508
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 336
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Кино

Жатва

Где-то в шотландской глуши затеряна маленькая тихая деревня. Однажды в размеренную жизнь сельчан вторгается чужак — законный владелец этих земель, и с этого момента в деревне начинает происходить нечто странное…

Режиссёр
Афина Ракель Цангари
Актёры
Калеб Ландри Джонс, Гарри Меллинг, Фрэнк Диллейн, Рози МакЮэн, Стивен МакМиллан, Аринзе Кене, Гордон Браун, Талисса Тейшейра, Грейс Джаббари, Митчелл Робертсон, Нил Лейпер, Эмма Хайндл
Продолж.
131 мин.
Премьера
2025-10-16 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Драма

