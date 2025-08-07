Рязань
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
21°
ЦБ USD 80.19 0.14 07/08
ЦБ EUR 93.01 0.5 07/08
Нал. USD 81.06 / 80.50 07/08 12:40
Нал. EUR 94.16 / 94.50 07/08 12:40
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
485
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 027
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 743
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 438
Кино

Затерянное место

Чтобы уберечь своих сыновей от темной сущности, угрожающей всему человечеству, мать-одиночка скрылась в лесу и научила детей жестким правилам выживания: отходить от дома можно, только обвязавшись веревкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснется тебя и захватит твой разум. Но однажды семье придется покинуть свой дом…

Режиссёр
Александр Ажа
Актёры
Халле Берри, Перси Даггс IV, Энтони Б.Дженкинс, Уилльям Катлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез, Мэттью Кевин Андерсон, Каденс Комптон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Эдриен Моро
Продолж.
102 мин.
Премьера
2025-08-07 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

Кино
Материалистка
Кино
Не одна дома-2
Кино
Плагиатор
Кино
Синистер. Семейное проклятие
Кино
Пила Х
Кино
Городские легенды. Парк кошмаров
Кино
Остров забвения. Харука и волшебное зеркало
Кино
Одно целое
Кино
Сын Сардара-2
Кино
Герои анекдотов
Кино
Шаман
Кино
Женщина в черном. Невеста дьявола