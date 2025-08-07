Затерянное место

Чтобы уберечь своих сыновей от темной сущности, угрожающей всему человечеству, мать-одиночка скрылась в лесу и научила детей жестким правилам выживания: отходить от дома можно, только обвязавшись веревкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснется тебя и захватит твой разум. Но однажды семье придется покинуть свой дом…