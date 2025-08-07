Затерянное место

Чтобы уберечь своих сыновей от темной сущности, угрожающей всему человечеству, мать-одиночка скрылась в лесу и научила детей жестким правилам выживания: отходить от дома можно, только обвязавшись веревкой, чтобы не терять с ним связь, иначе зло коснется тебя и захватит твой разум. Но однажды семье придется покинуть свой дом…
- Режиссёр
- Александр Ажа
- Актёры
- Халле Берри, Перси Даггс IV, Энтони Б.Дженкинс, Уилльям Катлетт, Кэтрин Киркпатрик, Жорж Грасьез, Мэттью Кевин Андерсон, Каденс Комптон, Кристин Парк, Стефани Лавин, Эдриен Моро
- Продолж.
- 102 мин.
- Премьера
-
2025-08-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов