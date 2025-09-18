Закрытие 14 сезона клуба Retro car Ryazan

Мы продолжаем объединять коллекционеров и ценителей культовой техники, проводим новые мероприятия и открываем новые маршруты и знакомства в наших путешествиях.
20 сентября в 12:00
Место проведения: Марко Молл | Рязань. Мы рады видеть всех желающих!
В программе мероприятия:
- автослалом;
- призы и подарки для каждого участника;
- голосование за лучший автомобиль;
- награждение победителей;
- турнир по винтажным играм;
- мастерская автомоделирования;
- зона видеоигр;
- зажигательный DJ-сет;
- масштабный розыгрыш призов.
- Возраст
- 0+