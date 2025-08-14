Рязань
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 085
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 302
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 650
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
4 040
Заклятье. Кровь экзорциста
Кино

Заклятье. Кровь экзорциста

Сара и Фергюс переезжают на дикое побережье Шотландии, чтобы начать свою жизнь сначала после трагической гибели их маленького сына. Фергюс ведет блог о раскопках древних захоронений. Он находит и выкапывает череп викинга, тем самым невольно высвобождая злого духа, который дремал веками. Дух викинга вселяется в Сару, она становится одержимой, и Фергюс зовет местного священника, чтобы тот помог Саре и провел обряд экзорцизма, однако обряд не помогает. Фергюсу приходится обратиться к Мунго, местному жителю, хорошо знающему легенды Средневековья, с просьбой помочь ему сразиться с жестоким духом, вселившимся в его жену.

Режиссёр
Стивен Роуч
Актёры
Ханна Банг Бендз, Алекс Уолтон, Николас Энскомб, Дин Килби, Джули Мартис, Даррен Ле Февр, Том Картер
Продолж.
94 мин.
Премьера
2025-08-14 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

