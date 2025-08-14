Заклятье. Кровь экзорциста

Сара и Фергюс переезжают на дикое побережье Шотландии, чтобы начать свою жизнь сначала после трагической гибели их маленького сына. Фергюс ведет блог о раскопках древних захоронений. Он находит и выкапывает череп викинга, тем самым невольно высвобождая злого духа, который дремал веками. Дух викинга вселяется в Сару, она становится одержимой, и Фергюс зовет местного священника, чтобы тот помог Саре и провел обряд экзорцизма, однако обряд не помогает. Фергюсу приходится обратиться к Мунго, местному жителю, хорошо знающему легенды Средневековья, с просьбой помочь ему сразиться с жестоким духом, вселившимся в его жену.