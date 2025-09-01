Рязань
Итоги года New
Публикации
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Юлия Савичева
18 ноября в 19:00
Концерты

Юлия Савичева

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Юлия Савичева, одна из самых ярких и талантливых певиц российской эстрады, выступит со своим сольным концертом, в рамках которого представит свой новый поп-рок альбом «9». Альбом «9» — не просто новая работа, а результат глубоких размышлений и творческой трансформации Юлии. В своих новых композициях она делится личными переживаниями и эмоциями, а также экспериментирует со звуком, что уже нашло отклик в сердцах миллионов слушателей. На концерте зрители смогут насладиться как полюбившимися хитами, так и новыми треками из альбома. Основная концепция концерта — борьба тени и света. Эта метафора отражает внутренние переживания и стремления Юлии, создавая уникальную атмосферу, где весь зал станет частью этого захватывающего путешествия. Взаимодействие с публикой занимает центральное место в шоу: певица активно общается со зрителем, создавая ощущение близости и вовлеченности. Концерт будет наполнен энергией живого звука и профессионального инструментала. Музыканты, сопровождающие артистку на сцене, создадут мощный поп-рок звук, который идеально дополнит ее новый образ. Поклонников ждет знакомая миллионам лирика, экспериментальный звук, живой инструментал и яркий образ Юлии, который не оставит никого равнодушным.

