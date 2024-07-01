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Выставка животных
23 июля в 11:00
Выставки

Выставка животных

М5 Молл

В «М5 Молл» начала работу новая «Выставка животных», где гости смогут увидеть экзотических для средней полосы представителей фауны: кенгуру, павлина, игуан, крокодилова каймана, желтого питона и императорского удава, необычную обезьянку — Обыкновенную игрунку и много других необычных животных, о которых можно узнать только из атласов о живой природе нашей планеты.

Новая «Выставка животных» работает в «М5 Молл» до 2 сентября. Время работы: с 11:00 до 19:00, помещение напротив магазина «Котофей», вход № 2. Вход платный.

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