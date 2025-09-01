Яга на нашу голову

Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная, — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни.
- Режиссёр
- Александр Войтинский
- Актёры
- Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч, Виталий Олечкин, Юрий Колокольников, Виола Антонова, Ирина Романова, Владислав Дунаев, Анастасия Скворцова, Дмитрий Кондратков, Александр Никольский, Феодор Кирсанов
- Премьера
-
13 ноября 2025 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези, Комедия