Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 79.82 0.84 29/10
ЦБ EUR 92.94 0.92 29/10
Нал. USD 80.80 / 80.60 29/10 16:45
Нал. EUR 94.25 / 95.45 29/10 16:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
2 часа назад
157
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 365
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 944
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 187
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Яга на нашу голову

Самая неожиданная няня этой зимы — не из агентства, а из сказки. Когда у десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — странная, ворчливая, но невероятно обаятельная, — он быстро понимает: она не такая, как все. Она — «няня под прикрытием», а по сути — Яга. Легендарная волшебница, потерявшая свою ступу и спрятавшаяся среди людей. И теперь только Петя может помочь ей взять верх над Кощеем и вернуться в мир магии, а Яга — научить мальчика летать. На ступе. И по жизни.

Режиссёр
Александр Войтинский
Актёры
Светлана Ходченкова, Владимир Яглыч, Виталий Олечкин, Юрий Колокольников, Виола Антонова, Ирина Романова, Владислав Дунаев, Анастасия Скворцова, Дмитрий Кондратков, Александр Никольский, Феодор Кирсанов
Премьера
13 ноября 2025 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези, Комедия

Еще в кино

Кино
Песочный человек
Кино
Извне. Петля времени
Кино
Лермонтов
Кино
Астрал: 13 инкарнаций зла
Кино
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кино
Мажор в Дубае
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 187. Команда чудес
Кино
Трофей
Кино
Паранормальное явление. Шум
Кино
Франкенштейн: Воскрешение
Кино
Грабитель с крыши
Кино
Папины дочки. Мама вернулась