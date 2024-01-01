Яга. История одного злодея

Сказочная интерпретация по мотивам славянских мифов. Всем с детства знаком этот персонаж. Злая старушка, которая в большинстве случаев создает препятствия и пакостит простому люду.

Обычная деревенская девушка, готовясь к свадьбе, отправляется с подругами на речку отметить праздник Ивана Купала. Но веселью не суждено состояться: Варвара неожиданно теряет сестру и возлюбленного.

Она знакомится с Мавкой, отправляется через дремучий лес на берег реки Смородина, встречается со злой колдуньей, и все это ради того, чтобы спасти своих близких.