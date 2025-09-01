Рязань
ЦБ USD 80.73 -0.21 21/11
ЦБ EUR 92.6 -1.18 21/11
Нал. USD 81.04 / 80.50 20/11 17:55
Нал. EUR 93.99 / 94.70 20/11 17:55
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 364
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 489
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 331
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
8 027
Я бы тебя пнула, если бы могла
Кино

Я бы тебя пнула, если бы могла

В жизни Линды все идет наперекосяк. Ее дочь борется с загадочной болезнью, муж постоянно пропадает на работе, а ее психотерапевту самому не помешала бы помощь. И когда кажется, что хуже уже некуда, в ее квартире обрушивается потолок, оставляя после себя огромную черную дыру. На грани нервного срыва Линда пускается во все тяжкие, чтобы заново обрести себя и найти силы справиться со всем безумием, происходящим вокруг.

Режиссёр
Мэри Бронштейн
Актёры
Роуз Берн, Делани Куинн, Мэри Бронштейн, A$AP Rocky, Айви Волк, Марк Столценберг, Конан О'Брайен, Ману Нараян, Даниель Макдональд, Ева Корнет, Элла Битти
Продолж.
113 мин.
Премьера
20 ноября 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия

