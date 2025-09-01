Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
X международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на театральной»
16 ноября в 12:00
Театр

X международный театральный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на театральной»

Театр драмы

Театр драмы

13:00
16:00
18:00

С 16 по 23 ноября в театре драмы пройдет X Международный фестиваль спектаклей о любви «Свидания на Театральной».

На одной сцене встретятся коллективы из Казахстана, Новомосковска, Нижнего Тагила, Костромы, Кургана, Вологды и Таганрога.

Нас ждут новые постановки, яркие встречи и разговор о главном чувстве, которое движет миром и театром.

Мы с нетерпением ждём встречи с жюри, гостями и, конечно же, с вами — нашими зрителями.

Программа:

16 ноября (воскресенье) 12:00 / 14:00 на сцене Рязанского театра кукол Н. Григорян «Сердишься?» — сказка в 2-х действиях (0+) Армения, г. Ереван

17:00 / 20:00 — Ш. Азнавур «Азнавур. Путешествие сквозь время и музыку» — музыкальный спектакль (16+) Армения, г. Ереван

17 ноября (понедельник) 19:00 — А. Грибоедов «Горе от ума» — драма с элементами иронии (12+) Россия, г. Чебоксары

18 ноября (вторник) 14:00 / 19:00 — А. П. Чехов «Ивановъ. Русскiй Гамлетъ» — драма (18+) Беларусь, г. Гомель

19 ноября (среда) 19:00 — Ж. Б. Мольер «Переполох в доме Сганареля» — музыкальная комедия (16+) Россия, г. Новомосковск

20 ноября (четверг) 19:00 — А. П. Чехов «Чайка» — холодная комедия (18+) Россия, г. Нижний Тагил

21 ноября (пятница) 19:00 — М. Булгаков «Дни Турбиных» — драма (16+) Россия, г. Кострома

22 ноября (суббота) 13:00 / 16:00 — А. Эмбер «Nakata» — пластический спектакль о любви (16+) Франция, г. Марсель

18:00 — А. С. Пушкин «Капитанская дочка» — роман о молодости (12+) Россия, г. Курган

23 ноября (воскресенье) 13:00 — Б. Лавренев «Сильнее любви» — драма (16+) Россия, г. Вологда

18:00 — Л. Н. Толстой «Каренины. Лабиринты памяти» — психодрама (18+) Россия, г. Таганрог

