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Выживут только любовники

Адам — талантливый андеграундный музыкант, живет в мрачном Детройте, одевается в стиле 60-х и не выходит днем из дома. Он не в восторге от того, куда катится мир, и подумывает о способах самоубийства. В теплом Танжере живет его загадочная подружка Ева, которая стильно одевается, обожает поэзию и по вечерам ужинает с Кристофером Марло. Адаму и Еве — более тысячи лет. Пару веков назад они договорились не убивать ради свежей крови людей, а добывать ее в больницах. Не так давно они решили пожить раздельно, но хватило их ненадолго, и вот уже Ева выходит из самолета в Детройте. Они оба чувствуют, что должно произойти что-то опасное. Вскоре в город приезжает младшая сестра Евы — необузданная безбашенная вампирша, неспособная контролировать эмоции. В городе начинаются странные смерти, Адам и Ева вынуждены бежать в Алжир, но череда неприятностей, кажется, только начинается: похоже, конец света все-таки настает и смерть уже не за горами… Смерть? Не рановато ли?..

Страна
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, США
Режиссёр
Джим Джармуш
Актёры
Том Хиддлстон, Тильда Суинтон, Миа Васиковска, Джон Херт, Антон Ельчин, Джеффри Райт, Слиман Дази, Картер Логан, Али Амине, Коди Стаубер
Продолж.
122 мин.
Премьера
2014-04-10 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Научная фантастика, Мелодрама

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