Ураганный ветер переворачивает рыбацкую лодку в 70 милях от Мексиканского залива. Четверо друзей оказываются в ледяной воде, а сильный шторм не дает спасателям даже приблизиться к терпящим бедствие. Экипажу предстоит экстремальная проверка на командную работу и выносливость с одной целью — победить стихию… И самих себя.
- Режиссёр
- Джо Карнахан
- Актёры
- Закари Леви, Джош Дюамель, Квентин Плер, Терренс Террелл, Маршалл Кук, ДжоБет Уилльямс, Флориана Лима, Джессика Блэкмор, Джеймс Мартин Келли, Лишон Александер
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
-
18 декабря 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма