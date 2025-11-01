Ураганный ветер переворачивает рыбацкую лодку в 70 милях от Мексиканского залива. Четверо друзей оказываются в ледяной воде, а сильный шторм не дает спасателям даже приблизиться к терпящим бедствие. Экипажу предстоит экстремальная проверка на командную работу и выносливость с одной целью — победить стихию… И самих себя.