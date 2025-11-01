Рязань
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
721
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
862
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 468
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
1 045
Кино

Выживший

Ураганный ветер переворачивает рыбацкую лодку в 70 милях от Мексиканского залива. Четверо друзей оказываются в ледяной воде, а сильный шторм не дает спасателям даже приблизиться к терпящим бедствие. Экипажу предстоит экстремальная проверка на командную работу и выносливость с одной целью — победить стихию… И самих себя.

Режиссёр
Джо Карнахан
Актёры
Закари Леви, Джош Дюамель, Квентин Плер, Терренс Террелл, Маршалл Кук, ДжоБет Уилльямс, Флориана Лима, Джессика Блэкмор, Джеймс Мартин Келли, Лишон Александер
Продолж.
120 мин.
Премьера
18 декабря 2025 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма

