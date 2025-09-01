Рязань
Выставочный ноябрь в «Марко Молл»
9 ноября в 11:30
Выставки

Выставочный ноябрь в «Марко Молл»

Марко Молл

Унылые и дождливые выходные — вовсе не повод оставаться дома и бездумно щелкать пультом от телевизора. В «Марко Молл» гостей ждет заряд позитива в виде четырёх увлекательных выставок, которые подарят яркие впечатления и новые знания.

7-9 ноября — «Дни искусства» в «Марко Молл»

Это двухдневная творческая площадка, на которой будут представлены работы талантливых художников России. Хедлайнер мероприятия — легенда современного арт‑пространства, художник Витя Повезло. Арт-экспериментатор, он соединяет эстетику наивного искусства с визуальным юмором.

8 ноября13:00 до 17:00) гости «Дней искусства» создадут вместе с художником картину, которая станет арт‑объектом «Марко Молл».

В афише «Дней» — несколько интересных арт‑занятий и моновыставок: 8 ноября — выставка графики художницы Александры Николаенко, работы студии «Штаб» и Grafika.

В этот же день в 11:30 начнётся часовой мастер‑класс художницы Вероники Богдановой. Участники научатся рисовать не кисточками, а с помощью… маркера — главного инструмента уличного искусства и модных скетчбуков. Участники откроют секреты четких линий, градиентов и объемных эффектов, которые превратят обычный лист в необычный арт‑объект.

9 ноября — творческое занятие от арт‑пространства «Акцент»: в 11:30 взрослые гости освоят азы техники рисования акриловыми красками; в 12:30 юные гости узнают тонкости работы с гуашью: какие кисточки выбирать, как сушить работу и в какой последовательности наносить краску на лист. В этот же день в галерее «Марко Молл» пройдет выставка работ художников студии «Акцент».

Понравившиеся картины можно будет приобрести.

Место проведения — пространство у фудкорта (вход № 2). «Дни искусства» в «Марко Молл», 7-9 ноября, вход свободный.

15-16 ноября — дни «усатых‑полосатых» в «Марко Молл».

Одна из самых любимых выставок всех любителей пушистых питомцев — международная выставка кошек всех пород. Форум, организованный Клубом любителей кошек Alisa‑Best‑Cat‑Club, соберёт животных различных пород, приехавших на рязанский «слёт» из разных городов России. Здесь можно: посмотреть на ухоженных породистых питомцев; приобрести маленького пушистого друга от заводчиков; получить консультации по уходу и кормлению.

Время работы форума: с 10:00 до 19:00. Вход платный.

А также в ноябрьской выставочной афише «Марко Молл» — ещё две экспозиции, которые уже посетили тысячи рязанцев: выставка кроликов «ЛапыУшки» (работает до 9 ноября); экспозиция‑путешествие в доисторическую эпоху планеты «Динозавры морских глубин».

