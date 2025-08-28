Главный герой оказывается заперт в бесконечных переходах метро, которые постепенно начинают сводить его с ума. Чтобы выбраться из этого пугающего лабиринта, ему нужно строго следовать правилам. Каждая ошибка отбрасывает его в самое начало пути. Выход откроется, если ты сможешь сделать правильный выбор.
- Режиссёр
- Гэнки Кавамура
- Актёры
- Кадзунари Ниномия, Ямато Коти, Нару Асанума, Котонэ Ханасэ, Нана Комацу
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
-
2025-08-28 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов