Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» с программой «Nautilus Pompilius»

Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius! Зрителей ждет большая программа из любимых хитов и редких песен. По многочисленным просьбам слушателей музыканты исполнят большую ретроспективную программу из главных песен богатого творческого наследия «Наутилуса». На один вечер зрители смогут вновь погрузиться в музыкальную историю нескольких поколений в удивительном сценическом оформлении. Nautilus Pompilius — это целая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых сотнями тысяч людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку Вячеслава Бутусова и тексты Ильи Кормильцева.
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Рок