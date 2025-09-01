Всё лицо. Графика Николая Власова

С 10 октября в «Фотодоме» — графика Николая Власова «Всё лицо».

Художник из Нижнего Новгорода работает с акварелью, офортом и сухой иглой. Однако его графика — не про фиксацию образов, а про их проявление. Сквозь вихрь росчерков проступают холмы, коробки домов и шапки деревьев, через мятые листы обоев — портреты, мягкие контуры персонажа внутри плотного листа. Где-то между ними — натюрморты. Меланхоличный мир дрожащих линий и акварельного дыма.

Десятки лиц сплетаются в ковер, где количество давно перешло в иное качество восприятия.

Вернисаж 10 октября в 18:00