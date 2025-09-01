Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 927
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 756
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 759
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 019
Всё лицо. Графика Николая Власова
10 октября в 18:00
Выставки

Всё лицо. Графика Николая Власова

Фотодом

С 10 октября в «Фотодоме» — графика Николая Власова «Всё лицо».

Художник из Нижнего Новгорода работает с акварелью, офортом и сухой иглой. Однако его графика — не про фиксацию образов, а про их проявление. Сквозь вихрь росчерков проступают холмы, коробки домов и шапки деревьев, через мятые листы обоев — портреты, мягкие контуры персонажа внутри плотного листа. Где-то между ними — натюрморты. Меланхоличный мир дрожащих линий и акварельного дыма.

Десятки лиц сплетаются в ковер, где количество давно перешло в иное качество восприятия.

Вернисаж 10 октября в 18:00

0+