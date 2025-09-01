Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
953
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Vspak
22 ноября в 18:00
Концерты

Vspak

Арт-клуб «Площадка»

Vspak отправляется в свой самый масштабный тур «Любимые песни»! Артист исполнит свои лучшие хиты!

Вас ждут душевные и популярные песни разных годов творчества исполнителя. Будут ли песни «Поездами к тебе», «А у вас любовь», «Хочу», «Дорогая, сегодня загнался сильнее обычного» и много других? Да, будут! Большая концертная программа на 1,5-2 часа!

Vspak один из самых лиричных и чувственных исполнителей в музыкальной индустрии!

На своих концертах Vspak создаёт максимально уютную и ламповую обстановку. Каждый слушатель получает частичку внимания, поддержку и возможность выплеснуть свои эмоции.

Мы не сомневаемся, что концерт оставит в вашем сердце память на всю жизнь, подарит незабываемые эмоции, которые будут согревать вас в грустные периоды!

Артист не только исполняет песни, но и читает собственную поэзию. Вы не можете пропустить такое событие!

Возраст
12+