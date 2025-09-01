26-28 сентября в Рязани пройдет Всероссийский фестиваль «Кукла в традиционном костюме».

В 2025 году фестиваль приурочен к юбилейной дате — 110-летию Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.

«Кукла в традиционном костюме» — один из самых крупных и престижных по масштабу и творческому содержанию фестиваль в данном направлении. Обширный этнографический и фольклорный материал, сгенерированный мастерами-участниками, а также сам характер экспонируемого предмета — куклы — располагают к обращению к самой широкой аудитории — и детям, и взрослым.

В 2025 году будут представлены работы, созданные за последние 5 лет. Они отразят новый этап развития в области куклы и традиционного костюма, как перспективного и популярного вида декоративно-прикладного искусства.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

26 сентября, 14:00. Торжественное открытие Всероссийского фестиваля «Кукла в традиционном костюме». Рязанская областная филармония (ул. Ленина, 26).

26 сентября, 16:00. Открытие выставки «Кукла в традиционном костюме». Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).

27 сентября, 10:00-13:00. Научно-практическая конференция. Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).

27 сентября, 15:00-18:00. Мастер-классы для участников фестиваля. Рязанский областной научно-методический центр народного творчества (ул. Свободы, 65).

28 сентября, 10:00-13:00. Научно-практическая конференция. Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).

28 сентября, 11:00-12:00. Мастер-классы для посетителей. Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).

28 сентября, 15:00-16:30. Круглый стол. Беседа с экспертами. Музейный центр Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).

Организаторы Фестиваля: Министерство культуры Российской Федерации, АНО «Культура и искусство», Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова, Всероссийский музей декоративного искусства, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, Министерство культуры Рязанской области, Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина, Рязанская областная филармония.

Фестиваль реализуется на средства государственной поддержки (гранта) для реализации творческих проектов в сфере народного искусства.