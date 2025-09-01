Где родился Есенин, там звучит поэзия: Рязанская область организует Всероссийский есенинский праздник поэзии, посвящённый 130-летию со дня рождения поэта

С 3 по 5 октября Рязань и село Константиново станут центром празднования 130-летия со дня рождения Сергея Есенина. Всероссийский есенинский праздник поэзии объединит более 30 культурных площадок и десятки мероприятий — от научной конференции до концертов и театральных постановок.

Вход на все события свободный.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Рязанской области, региональное министерство культуры, Государственный музей-заповедник С. А. Есенина, Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, АНО «Центр современной культуры».

3 октября старт торжественным мероприятиям даст обширная деловая программа. Все начнется с поэтического митинга у памятника Есенину в Кремле и продолжится на территории Рязанской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, где состоится Всероссийская международная научная конференция «Мир Есенина: слово, культура, память». В этот же день Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник проведет заседание региональных музеев с целью создания единой Ассоциации, а также обсудит возможности запуска туристического маршрута «Есенинская Рязань».

В этот же день в Рязани пройдёт фестиваль «Есенин в городе». На площадках Верхнего и Нижнего городских парков с 14:00 до 21:00 гостей ждут лекции, мастер-классы, открытый микрофон, театральные и музыкальные программы на главной сцене. На родине поэта в этот день также пройдут памятные мероприятия и выступления рязанских коллективов.

Село Константиново станет главной площадкой праздничных мероприятий 4 октября. Фестиваль «Есенин. Вне времени» соберёт артистов театра и музыки. В программе: концерт Евгения Южина, танцевальная постановка «7 граней» Александра Могилева, музыкально-поэтический вечер Сергея Никоненко, поэтические батлы с Валерией Ланской и Алексеем Кравченко, уличный спектакль «Мой Есенин» Влада Маленко, музыкальная программа «Поэзия как стихиЯ» с участием симфонического оркестра и российских актёров.

На главной сцене свой спектакль «Хулиган. Исповедь» покажет Сергей Безруков и завершит день концерт группы «Пелагея» в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Ведущая праздника — заслуженная артистка России Екатерина Гусева.

В этот же день в Каретном дворе откроется выставка «Моё степное пенье сумело бронзой прозвенеть», посвящённая трагическим событиям декабря 1925 года. Экспозиция построена как выставка-расследование и раскрывает тему гибели Сергея Есенина. Впервые в одном проекте собраны все доступные материалы: более 200 экспонатов, среди которых уникальные артефакты, малоизвестные архивные документы, письма, дневники, воспоминания современников и материалы экспертиз.

Необычная форма подачи позволит посетителям самостоятельно проследить ключевые события последних месяцев жизни поэта и сделать собственные выводы. Участниками проекта стали ведущие архивы и музеи страны, в том числе Архив ФСБ, РГАЛИ, Институт мировой литературы РАН, Пушкинский дом, Государственный музей политической истории России и другие. Выставка будет работать до 30 марта 2026 года.

5 октября музей-заповедник в Константинове проведёт арт-фестиваль «Константиновское детство». В программе — мастер-классы, пленэры, иммерсивные постановки, детская анимация и творческие зоны. Специальным гостем станет художница Мария Павлова, которая представит собственный набор пастели, проведёт демонстрацию и мастер-класс.

Всероссийский есенинский праздник поэзии — традиционное культурное событие, проходящее в Рязанской области на родине Сергея Есенина. В 2025 году праздник приурочен к 130-летию поэта и объединяет мероприятия в Рязани и селе Константиново.