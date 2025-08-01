Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 26
16°
Срд, 27
17°
Чтв, 28
18°
ЦБ USD 80.53 -0.15 27/08
ЦБ EUR 93.37 -1.09 27/08
Нал. USD 80.20 / 80.50 26/08 18:30
Нал. EUR 94.30 / 95.00 26/08 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
3 485
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 472
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 414
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
2 484
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Всероссийские соревнования по поплавочному рыбатлону -2025
31 августа в 13:00
Спорт

Всероссийские соревнования по поплавочному рыбатлону -2025

ЦСК

31 августа с 13:00 пройдет уникальное мероприятие — финальный этап соревнований сезона-2025 по поплавочному рыбатлону. Место действия — Рюминский пруд у стадиона ЦСК.

В рамках многочисленных мероприятий в последние августовские дни по всему городу будут чествовать известных рязанцев. На рыбатлоне мы вспомним Константина Паустовского, который очень любил рыбалку и все, что с ней связано. У известного писателя есть даже цикл рассказов, посвященных рыбалке. А его современники называли Константина Георгиевича первым рыбаком среди писателей. И если бы рыбатлон был придуман лет на 70-80 раньше, наверняка он нашел был отклик в произведениях известного земляка.

А что касается самого рыбатлона, то эти эксклюзивные соревнования, сочетающие в себе рыбалку и бег, были придуманы в Рязани в 2011 году, и за эти годы полюбились рязанцам и гостям города, став уже своеобразным брендом Рязани.

По правилам поплавочного рыбатлона каждому участнику после масс-старта с удочкой в руках необходимо за два часа пробежать три круга по 1 км и, дважды останавливаясь на рыбнище — зоне ловли, поймать две любые рыбы. Вся рыба отпускается обратно в водоем. Первый пришедший к финишу становится чемпионом.

Возраст
0+