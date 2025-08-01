Всероссийские соревнования по поплавочному рыбатлону -2025

31 августа с 13:00 пройдет уникальное мероприятие — финальный этап соревнований сезона-2025 по поплавочному рыбатлону. Место действия — Рюминский пруд у стадиона ЦСК.

В рамках многочисленных мероприятий в последние августовские дни по всему городу будут чествовать известных рязанцев. На рыбатлоне мы вспомним Константина Паустовского, который очень любил рыбалку и все, что с ней связано. У известного писателя есть даже цикл рассказов, посвященных рыбалке. А его современники называли Константина Георгиевича первым рыбаком среди писателей. И если бы рыбатлон был придуман лет на 70-80 раньше, наверняка он нашел был отклик в произведениях известного земляка.

А что касается самого рыбатлона, то эти эксклюзивные соревнования, сочетающие в себе рыбалку и бег, были придуманы в Рязани в 2011 году, и за эти годы полюбились рязанцам и гостям города, став уже своеобразным брендом Рязани.

По правилам поплавочного рыбатлона каждому участнику после масс-старта с удочкой в руках необходимо за два часа пробежать три круга по 1 км и, дважды останавливаясь на рыбнище — зоне ловли, поймать две любые рыбы. Вся рыба отпускается обратно в водоем. Первый пришедший к финишу становится чемпионом.