Итоги года New
Публикации
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
Вчера 14:33
571
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
1 815
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
1 707
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 922
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Всероссийская акция «Ночь кино»
23 августа в 14:30
Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая культурно значимым ежегодным кинособытием, пройдет в юбилейный 10-ый раз 23 августа 2025 года во всех субъектах Российской Федерации.

В рамках «Ночи кино» в кинотеатрах, музеях, библиотеках и парках будут организованы кинопоказы трех выдающихся новинок отечественного кинематографа.

МБУК «КДЦ «Октябрь» приглашает жителей и гостей города Рязани на БЕСПЛАТНЫЙ просмотр фильмов:

14:30 — российский фантастический фильм-сказка — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» 2024 год. Режиссер: Игорь Волошин, 6+

17:00 — российская военная драма, основанная на реальных событиях — «Группа крови» 2025 год. Режиссер: Максим Бриус, 12+

20:00 — российский биографический художественный музыкальный драматический фильм — «Пророк. История Александра Пушкина» 2024 год. Реж: Феликс Умаров, 12+

Возраст
12+