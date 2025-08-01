Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая культурно значимым ежегодным кинособытием, пройдет в юбилейный 10-ый раз 23 августа 2025 года во всех субъектах Российской Федерации.
В рамках «Ночи кино» в кинотеатрах, музеях, библиотеках и парках будут организованы кинопоказы трех выдающихся новинок отечественного кинематографа.
МБУК «КДЦ «Октябрь» приглашает жителей и гостей города Рязани на БЕСПЛАТНЫЙ просмотр фильмов:
14:30 — российский фантастический фильм-сказка — «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» 2024 год. Режиссер: Игорь Волошин, 6+
17:00 — российская военная драма, основанная на реальных событиях — «Группа крови» 2025 год. Режиссер: Максим Бриус, 12+
20:00 — российский биографический художественный музыкальный драматический фильм — «Пророк. История Александра Пушкина» 2024 год. Реж: Феликс Умаров, 12+
