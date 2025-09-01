Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
2 часа назад
157
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
4 365
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 944
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
4 187
Все в моей памяти…
31 октября в 09:00
Выставки

Все в моей памяти…

Библиотека им. М. Горького

31 октября в 15:00 состоится открытие выставочного проекта организованного Рязанской областной библиотекой имени Горького совместно с некоммерческой организацией «Фонд „Творческое наследие“».

Фонд создан в 2004 году. Более двадцати лет его президент Раиса Алексеевна Лысенина посвятила реализации главной задачи — сохранению и популяризации произведений и архивных документов художников, фотохудожников, скульпторов, архитекторов, композиторов, писателей, поэтов, не оставивших наследников, а также изучению и реставрации произведений, изданию печатной продукции.

В экспозиции представлены произведения различных видов изобразительного искусства — живопись, графика, скульптура.

Событие также приурочено к 70-летию со дня рождения Раисы Алексеевны Лысениной (род. 19.11.1955) — заслуженного художника РФ, почетного члена Российской академии художеств, члена-корреспондента Петровской академии наук и искусств, почетного гражданина города Рязани.

Выставка стала настоящим подарком к юбилею выдающегося рязанского скульптора и гражданина своей страны, сохраняющего традиции и культуру русского народа.

Возраст
6+