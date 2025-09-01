Мы продолжаем проект «Жизнь замечательных рязанцев» и представляем второй спектакль-сторителлинг — «Все мы немножко Сергей Есенин».

Сергей Александрович Есенин — поэт, чьё имя неразрывно связано с Рязанской областью и чьи строки стали голосом целой эпохи. Его лирика — это живая ткань чувств: нежность и бунт, тоска и радость, стремление к свободе и любовь, понятная каждому.

В этом спектакле без привычных декораций и костюмов артисты Рязанского театра драмы в доверительном разговоре ищут перекличку своей судьбы и судьбы поэта. Они говорят о нём через призму личного опыта и восприятия, превращая биографию и стихи в живой диалог о том, что и сегодня делает нас ближе к Есенину.

Потому что все мы — хоть немного — Есенин.