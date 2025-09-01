Музей истории молодёжного движения приглашает рязанцев и гостей города посетить мультимедийную выставку «Время стойкости»

Мультимедийная выставка «Время стойкости», посвящена специальной военной операции, а также третьей годовщине воссоединения Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик с Российской Федерацией.

Выставка подготовлена Музеем истории молодёжного движения совместно с Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, Благотворительным фондом «ФОРПОСТ» и Комитетом семей воинов Отечества.

Она включает в себя оцифрованные фото- и видеохроники, авторские фотографии и материалы, повествующие о предпосылках и ходе специальной военной операции, а также деятельности волонтёрских и благотворительных организаций в тылу.