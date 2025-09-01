Рязань
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
2 797
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
4 189
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
3 129
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
2 802
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Время дышит природой. Софья Романова
23 октября в 10:00
Выставки

Время дышит природой. Софья Романова

Дом-музей И. П. Пожалостина

23 октября 2025 года в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче открывается персональная выставка Софьи Романовой.

Софья Сергеевна Романова родилась 18 апреля 1983 года в городе Новосибирске. В 2004 году закончила Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера по специальности «художник-модельер», в 2008 году — Ивановскую государственную текстильную академию по специальности «конструктор». Член Творческого союза художников России, Ассоциации «Акварелисты Сибири», участница пленэров, групповых выставок, международных фестивалей, лауреат международных конкурсов. Работала дизайнером одежды, дизайнером вышивки, конструктором мягкой мебели. В настоящее время преподает в детской художественной школе и творческой студии города Рязани. Работы находятся в частных российских и зарубежных коллекциях.

Главной темой творчества Софьи Романовой является пейзаж. Активно используя технику акварели, она добивается в своих работах необходимой детализации предметов. Выставка «Время дышит природой», посвящена скромной, но глубокой привлекательности мест, вдохновлявших великого русского писателя Константина Паустовского, в частности — живописной Солотче. Выставка открывает зрителю возможность погрузиться в атмосферу края, скрытую от поверхностного взгляда и раскрывающуюся постепенно, подобно его многообразной природе, наполненной звуками, запахами и тишиной.

В своих работах Софье Романовой удается запечатлеть ту самую неуловимую прелесть Солотчи: игру света на воде, шелест листвы, аромат лесных трав, нежные оттенки рассветов и закатов. Акварель, с её прозрачностью и текучестью, становится идеальным средством для передачи эфемерности моментов, мимолетной красоты природы, которая, тем не менее, обладает глубоким внутренним смыслом и силой. Выставка «Время дышит природой» — это не просто экспозиция, а настоящее чувственное путешествие, которое откроет зрителю возможность погрузиться в атмосферу края, скрытую от поверхностного взгляда.

В Доме-музее И.П. Пожалостина представлено около 30 работ Софьи Романовой разных лет.

