Время дышит природой. Софья Романова

23 октября 2025 года в Доме-музее И.П. Пожалостина в Солотче открывается персональная выставка Софьи Романовой.

Софья Сергеевна Романова родилась 18 апреля 1983 года в городе Новосибирске. В 2004 году закончила Рязанское художественное училище имени Г. К. Вагнера по специальности «художник-модельер», в 2008 году — Ивановскую государственную текстильную академию по специальности «конструктор». Член Творческого союза художников России, Ассоциации «Акварелисты Сибири», участница пленэров, групповых выставок, международных фестивалей, лауреат международных конкурсов. Работала дизайнером одежды, дизайнером вышивки, конструктором мягкой мебели. В настоящее время преподает в детской художественной школе и творческой студии города Рязани. Работы находятся в частных российских и зарубежных коллекциях.

Главной темой творчества Софьи Романовой является пейзаж. Активно используя технику акварели, она добивается в своих работах необходимой детализации предметов. Выставка «Время дышит природой», посвящена скромной, но глубокой привлекательности мест, вдохновлявших великого русского писателя Константина Паустовского, в частности — живописной Солотче. Выставка открывает зрителю возможность погрузиться в атмосферу края, скрытую от поверхностного взгляда и раскрывающуюся постепенно, подобно его многообразной природе, наполненной звуками, запахами и тишиной.

В своих работах Софье Романовой удается запечатлеть ту самую неуловимую прелесть Солотчи: игру света на воде, шелест листвы, аромат лесных трав, нежные оттенки рассветов и закатов. Акварель, с её прозрачностью и текучестью, становится идеальным средством для передачи эфемерности моментов, мимолетной красоты природы, которая, тем не менее, обладает глубоким внутренним смыслом и силой. Выставка «Время дышит природой» — это не просто экспозиция, а настоящее чувственное путешествие, которое откроет зрителю возможность погрузиться в атмосферу края, скрытую от поверхностного взгляда.

В Доме-музее И.П. Пожалостина представлено около 30 работ Софьи Романовой разных лет.