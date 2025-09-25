Воображаемый друг

Вместе с мужем и двумя детьми Джессика возвращается в дом, в котором выросла. Там ее приемная дочь обнаруживает потрепанного плюшевого мишку, который очень напоминает воображаемого друга детства Джессики. Но тем, что женщина его бросила, он расстроен по-настоящему…