Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
Вчера 16:12
555
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
671
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 353
«Сварщик — вполне женская профессия». В ГК «Зелёный сад — наш дом» нач...
В ГК «Зелёный сад — наш дом» уже месяц работает женская...
16 сентября 18:27
2 211
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Воображаемый друг
Кино

Воображаемый друг

Вместе с мужем и двумя детьми Джессика возвращается в дом, в котором выросла. Там ее приемная дочь обнаруживает потрепанного плюшевого мишку, который очень напоминает воображаемого друга детства Джессики. Но тем, что женщина его бросила, он расстроен по-настоящему…

Режиссёр
Джефф Уодлоу
Актёры
ДеВанда Уайз, Теген Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Том Пейн, Вероника Фалькон, Сэмюэль Салари, Мэттью Сато, Аликс Анджелис, Ванета Уолмсли, Сесилия Леаль
Продолж.
104 мин.
Премьера
2025-09-25 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

