Воображаемый друг

Вместе с мужем и двумя детьми Джессика возвращается в дом, в котором выросла. Там ее приемная дочь обнаруживает потрепанного плюшевого мишку, который очень напоминает воображаемого друга детства Джессики. Но тем, что женщина его бросила, он расстроен по-настоящему…
- Режиссёр
- Джефф Уодлоу
- Актёры
- ДеВанда Уайз, Теген Бернс, Пайпер Браун, Бетти Бакли, Том Пейн, Вероника Фалькон, Сэмюэль Салари, Мэттью Сато, Аликс Анджелис, Ванета Уолмсли, Сесилия Леаль
- Продолж.
- 104 мин.
- Премьера
-
2025-09-25 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов