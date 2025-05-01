Друзья! Не упустите уникальную возможность увидеть живое выступление одной из самых ярких метал-групп страны!

«Воля и Разум» едет в Рязань, чтобы подарить вам вечер, наполненный адреналином и мощными гитарными рифами!

Группа «ВОЛЯ И РАЗУМ» — это не просто группа. Это настоящая машина, состоящая из легендарных музыкантов, суперпрофи своего дела!

Не пропустите шанс стать частью мощного шоу, наполненного энергией и гитарными рифами настоящего хэви-метал! Концерт группы — идеальный способ зарядиться адреналином и насладиться хитами выдающихся музыкантов.

Вас ждет мощнейший посыл энергии от творческого симбиоза ярких представителей heavy metal-сцены! Насладитесь живыми выступлениями, где мастерство музыкантов объединяется с глубокими текстами, касающимися вечных значимых тем.