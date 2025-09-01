Волшебный участок 2 сезон — продолжение истории полицейского, ответственному за необычный район: в этой местности сказочные персонажи из детских книжек стараются жить как обычные люди.

История началась с запоя полицейского, который бросил свою зависимость ради тяжелобольной сестры и племянницы, которой нужен был опекун. Чтобы обеспечивать ребенка, Леха устроился на работу, где ему пришлось арестовывать Бабу Ягу, Кощея и других необычных жителей участка.

Во втором сезоне сказочные герои не успокоились и продолжают нарушать закон, не подчиняясь людским правилам, за что и получают выговоры, штрафы и аресты от нового участкового. Все вместе они перебираются из Москвы в Санкт-Петербург. Главными злодеями остаются Кощей, который вселился в тело Василисы, и Ворон. Им противостоит уже знакомая команда: Леха Попов, Гном, Краснова, Лена, Заяц и начальник участка Михалыч. В Петербурге их встретил говорящий пес Палыч и волшебник Мерлин. Они должны разгадать тайну гибели главы местного ОБСП.

В городе на Неве немало волшебных существ — от Гриба Сереги до Русалки и Голема.