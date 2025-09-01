Волшебный участок 2 сезон — продолжение истории полицейского, ответственному за необычный район: в этой местности сказочные персонажи из детских книжек стараются жить как обычные люди.
История началась с запоя полицейского, который бросил свою зависимость ради тяжелобольной сестры и племянницы, которой нужен был опекун. Чтобы обеспечивать ребенка, Леха устроился на работу, где ему пришлось арестовывать Бабу Ягу, Кощея и других необычных жителей участка.
Во втором сезоне сказочные герои не успокоились и продолжают нарушать закон, не подчиняясь людским правилам, за что и получают выговоры, штрафы и аресты от нового участкового. Все вместе они перебираются из Москвы в Санкт-Петербург. Главными злодеями остаются Кощей, который вселился в тело Василисы, и Ворон. Им противостоит уже знакомая команда: Леха Попов, Гном, Краснова, Лена, Заяц и начальник участка Михалыч. В Петербурге их встретил говорящий пес Палыч и волшебник Мерлин. Они должны разгадать тайну гибели главы местного ОБСП.
В городе на Неве немало волшебных существ — от Гриба Сереги до Русалки и Голема.
- Режиссёр
- Степан Гордеев
- Актёры
- Николай Наумов, Ева Смирнова, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Андрей Добровольский, Мария Ахметзянова, Филипп Янковский, Гоша Куценко, Алексей Кирсанов, Антон Лапенко, Виктор Бычков, Анна Уколова, Кирилл Мелехов, Иван Купреенко, Евгений Ткачук
- Премьера
-
6 ноября 2025 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Боевик, Фэнтези, Комедия