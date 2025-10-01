Гарри Поттер и Принц-полукровка предсеанс. обсл. & Волшебник

Время начала предсеансового обслуживания соответствует времени начала сеанса в расписании кинотеатра. Бесплатное предсеансовое обслуживание «Гарри Поттер и Принц-полукровка"/хроно 153 мин, «Волшебник"/хроно 5 мин. Перерыв между сеансами не предусмотрен.

«Секрет темных сил раскрыт»

Теперь не только мир волшебников, но и мир маглов ощущает на себе всевозрастающую силу Волан-де-Морта, а Хогвартс уже никак не назовешь надежным убежищем. Гарри подозревает, что в самом замке затаилась некая опасность, но Дамблдор больше сосредоточен на том, чтобы подготовить его к финальной схватке, которая, как он знает, уже не за горами. Вместе они пытаются разгадать секрет бессмертия Волан-де-Морта, а для этого Дамблдор приглашает на должность преподавателя по зельеварению своего старинного друга и коллегу — профессора Горация Слизнорта.