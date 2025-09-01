Гарри Поттер и Орден Феникса предсеанс. обсл. & Волшебник

Время начала предсеансового обслуживания соответствует времени начала сеанса в расписании кинотеатра. Бесплатное предсеансовое обслуживание «Гарри Поттер и Орден Феникса"/хроно 138 мин, «Волшебник"/хроно 5 мин. Перерыв между сеансами не предусмотрен.

«Выжить суждено только одному»

Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка.