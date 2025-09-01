Рязань
Срд, 19
Чтв, 20
Птн, 21
ЦБ USD 80.94 -0.11 20/11
ЦБ EUR 93.78 -0.15 20/11
Нал. USD 81.12 / 81.50 19/11 18:15
Нал. EUR 94.00 / 95.37 19/11 18:15
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 337
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 347
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 262
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 927
Гарри Поттер и Орден Феникса предсеанс. обсл. & Волшебник
Гарри Поттер и Орден Феникса предсеанс. обсл. & Волшебник

Время начала предсеансового обслуживания соответствует времени начала сеанса в расписании кинотеатра. Бесплатное предсеансовое обслуживание «Гарри Поттер и Орден Феникса"/хроно 138 мин, «Волшебник"/хроно 5 мин. Перерыв между сеансами не предусмотрен.

«Выжить суждено только одному»

Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка.

Страна
Россия
Режиссёр
А.Аристакесян
Продолж.
5 мин.
Возраст
12+

Кино
Первый на Олимпе
Кино
Астрал: 13 инкарнаций зла
Кино
Оно. Кошмар на Мейпл-стрит
Кино
Мажор в Дубае
Кино
Человек-слон
Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Маша и медведи
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Сущность
Кино
Первая ведьма. Долина дьявола
Кино
Океан чудес