Гарри Поттер и Кубок огня предсеанс. обсл. & Волшебник

Время начала предсеансового обслуживания соответствует времени начала сеанса в расписании кинотеатра. Бесплатное предсеансовое обслуживание «Гарри Поттер и Кубок огня"/хроно 157 мин, «Волшебник"/хроно 5 мин. Перерыв между сеансами не предусмотрен.

«Впереди темные и страшные времена»

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнования — Турнира Трёх Волшебников, однако проблема в том, что все его соперники — намного старше и сильнее.

К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не только за победу в соревновании, но и за свою жизнь.