Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 12
Чтв, 13
Птн, 14
ЦБ USD 81.29 -0.07 13/11
ЦБ EUR 94.19 -0.01 13/11
Нал. USD 81.30 / 81.39 12/11 18:15
Нал. EUR 94.40 / 95.37 12/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
1 391
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
6 726
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
6 184
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
6 176
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Гарри Поттер и Кубок огня предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино

Гарри Поттер и Кубок огня предсеанс. обсл. & Волшебник

Время начала предсеансового обслуживания соответствует времени начала сеанса в расписании кинотеатра. Бесплатное предсеансовое обслуживание «Гарри Поттер и Кубок огня"/хроно 157 мин, «Волшебник"/хроно 5 мин. Перерыв между сеансами не предусмотрен.

«Впереди темные и страшные времена»

Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнования — Турнира Трёх Волшебников, однако проблема в том, что все его соперники — намного старше и сильнее.

К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не только за победу в соревновании, но и за свою жизнь.

Страна
Россия
Режиссёр
А.Аристакесян
Продолж.
5 мин.
Возраст
12+

Еще в кино

Кино
Мажор в Дубае
Кино
Франкенштейн: Воскрешение
Кино
Иллюзия обмана-3
Кино
Маша и медведи
Кино
Папины дочки. Мама вернулась
Кино
Яга на нашу голову
Кино
Сущность
Кино
Брат навсегда
Кино
Первая ведьма. Долина дьявола
Кино
Гарри Поттер и Тайная комната предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино
Гарри Поттер и узник Азкабана предсеанс. обсл. & Волшебник
Кино
TheatreHD: Зальцбург. Идиот