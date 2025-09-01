Гарри Поттер и узник Азкабана предсеанс. обсл. & Волшебник

Время начала предсеансового обслуживания соответствует времени начала сеанса в расписании кинотеатра. Бесплатное предсеансовое обслуживание «Гарри Поттер и узник Азкабана"/хроно 142 мин, «Волшебник"/хроно 5 мин. Перерыв между сеансами не предусмотрен.

«Всё изменится»

Гарри, Рон и Гермиона возвращаются на третий курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. На этот раз они должны раскрыть тайну узника, сбежавшего из тюрьмы Азкабан, чье пребывание на воле создает для Гарри смертельную опасность.