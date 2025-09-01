Гарри Поттер и Тайная комната предсеанс. обсл. & Волшебник

Время начала предсеансового обслуживания соответствует времени начала сеанса в расписании кинотеатра. Бесплатное предсеансовое обслуживание «Гарри Поттер и Тайная комната"/хроно 161 мин, «Волшебник"/хроно 5 мин. Перерыв между сеансами не предусмотрен.

«Зло вернулось в Хогвартс»

Гарри Поттер переходит на второй курс Школы чародейства и волшебства Хогвартс. Эльф Добби предупреждает Гарри об опасности, которая поджидает его там, и просит больше не возвращаться в школу. Юный волшебник не следует совету эльфа и становится свидетелем таинственных событий, разворачивающихся в Хогвартсе. Вскоре Гарри и его друзья узнают о существовании Тайной Комнаты и сталкиваются с новыми приключениями, пытаясь победить темные силы.