Волчьи дети Амэ и Юки

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком, — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала. Охватывая 13 лет, фильм рассказывает одновременно грустную и веселую, сказочную и вместе с тем очень жизненную историю о материнстве, взрослении и ответственности за сделанный в жизни выбор.

Фильм режиссера Мамору Хосоды, подарившего нам «Девочку, покорившую время» и «Летние войны», стал одним из рекордсменов японского проката в 2012 году. Нетрудно понять почему: простая история, наполненная тем внутренним светом, что всегда отличал лучшие произведения японской анимации, стала в руках мастера захватывающим кинопроизведением, вызывающим зрителя на серьезный разговор.