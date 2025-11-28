Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 30
Пнд, 01
Втр, 02
ЦБ USD 78.23 -0.02 29/11
ЦБ EUR 90.82 0.03 29/11
Нал. USD 78.80 / 79.60 30/11 07:00
Нал. EUR 91.50 / 93.00 30/11 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 2025 18:12
362
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
558
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
1 107
Развитие электромобилей пойдет в новом направлении
Exeed представил инновационную технологию Texxeract «En...
24 ноября 15:54
824
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Волчьи дети Амэ и Юки
Кино

Волчьи дети Амэ и Юки

Юки и Амэ — только с виду обычные дети, которым должны быть нипочем тяготы окружающего мира. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их матери — обыкновенной девушке, когда-то влюбившейся в человека, оказавшегося волком, — приходится переехать подальше от большого города и начать все сначала. Охватывая 13 лет, фильм рассказывает одновременно грустную и веселую, сказочную и вместе с тем очень жизненную историю о материнстве, взрослении и ответственности за сделанный в жизни выбор.

Фильм режиссера Мамору Хосоды, подарившего нам «Девочку, покорившую время» и «Летние войны», стал одним из рекордсменов японского проката в 2012 году. Нетрудно понять почему: простая история, наполненная тем внутренним светом, что всегда отличал лучшие произведения японской анимации, стала в руках мастера захватывающим кинопроизведением, вызывающим зрителя на серьезный разговор.

Страна
Япония
Режиссёр
Мамору Хосода
Продолж.
117 мин.
Премьера
18 декабря 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Аниме, Фэнтези, Мелодрама, Мультфильм

Еще в кино

Кино
Джекпот
Кино
На выброс
Кино
Дорогая, я уменьшаюсь
Кино
Есть только МиГ
Кино
Письмо Деду Морозу
Кино
Астронавт