Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
10°
Чтв, 06
Птн, 07
ЦБ USD 81.19 0.3 06/11
ЦБ EUR 93.51 0.13 06/11
Нал. USD 81.90 / 82.00 05/11 18:15
Нал. EUR 94.21 / 95.78 05/11 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
911
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
5 612
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
5 667
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
5 258
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Вокальный ансамбль «N'Caged». Песни мира
23 ноября в 17:00
Концерты

Вокальный ансамбль «N'Caged». Песни мира

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Вокальный ансамбль «N'Caged» в составе:

Ольга Россини, сопрано

Арина Зверева, меццо-сопрано

Сергей Малинин, тенор

Илья Лаптев, бас

В программе:

Немецкие и французские песни XVI в.

К. Дебюсси. Два номера из цикла «Три песни на слова Шарля Орлеанского»

М. Равель. Два номера из цикла «Три песни для смешанного хора a cappella» на слова М. Равеля

П. Хиндемит. Шесть песен на стихи Р.М. Рильке

А. Сысоев. Dieu! Qu’il La Fait из цикла «Семь песен на стихи Э. Паунда»

В. Раннев. Избранные номера из цикла «Белорусские песни на тексты К. Стешика»

Е. Хмелевская. Трактат о свете

Программа «Песни мира» — это путешествие вокального квартета a cappella в пространстве и времени. Большая часть сочинений написана для хора, и звучание камерного ансамбля наделяет их интимностью и графичностью. Первая часть концерта связана с Францией: прозвучат фрагменты циклов К. Дебюсси и М. Равеля, а также Шесть песен на стихи Р.М. Рильке П. Хиндемита, где немецкий композитор использовал за основу тексты из франкоязычного сборника поэта. «Белорусские песни» Владимира Раннева на стихи Константина Стешика, написаны специально для ансамбля, как и «Трактак о свете» Екатерины Хмелевской, ставший победителем программы Союза композиторов России «Ноты и квоты».

Возраст
6+