Вокальный ансамбль «N'Caged». Песни мира

Вокальный ансамбль «N'Caged» в составе:

Ольга Россини, сопрано

Арина Зверева, меццо-сопрано

Сергей Малинин, тенор

Илья Лаптев, бас

В программе:

Немецкие и французские песни XVI в.

К. Дебюсси. Два номера из цикла «Три песни на слова Шарля Орлеанского»

М. Равель. Два номера из цикла «Три песни для смешанного хора a cappella» на слова М. Равеля

П. Хиндемит. Шесть песен на стихи Р.М. Рильке

А. Сысоев. Dieu! Qu’il La Fait из цикла «Семь песен на стихи Э. Паунда»

В. Раннев. Избранные номера из цикла «Белорусские песни на тексты К. Стешика»

Е. Хмелевская. Трактат о свете

Программа «Песни мира» — это путешествие вокального квартета a cappella в пространстве и времени. Большая часть сочинений написана для хора, и звучание камерного ансамбля наделяет их интимностью и графичностью. Первая часть концерта связана с Францией: прозвучат фрагменты циклов К. Дебюсси и М. Равеля, а также Шесть песен на стихи Р.М. Рильке П. Хиндемита, где немецкий композитор использовал за основу тексты из франкоязычного сборника поэта. «Белорусские песни» Владимира Раннева на стихи Константина Стешика, написаны специально для ансамбля, как и «Трактак о свете» Екатерины Хмелевской, ставший победителем программы Союза композиторов России «Ноты и квоты».