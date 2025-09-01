Рязань
Итоги года
Публикации
Как большегрузы и власти в Рязани приближают разрушение Солотчинского...
Мост через Оку в Рязани, по которому ежедневно проезжае...
Вчера 10:51
1 920
Реки фальшивой крови. В Рязани впервые поставили греческую трагедию «А...
11 сентября состоялся предпремьерный показ греческой тр...
12 сентября 13:27
1 258
МАХ: что это такое и почему его активно внедряют в жизни рязанцев
С 1 сентября МАХ уже стал обязательным приложением, кот...
10 сентября 18:09
2 674
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
8 сентября 13:15
7 348
Все публикации →
VIVA, ИТАЛИЯ!
18 сентября в 11:00
18 сентября в 16:00 в Рязанском художественном музее открывается выставка «VIVA, ИТАЛИЯ!».

Италия — страна, оказавшая огромное влияние на мировую культуру, в том числе и на изобразительное искусство. Рязанский художественный музей обладает коллекцией итальянской живописи и рисунка. На выставке «VIVA ИТАЛИЯ!» будет представлено около 50 произведений из музейных фондов.

Главной темой роскошных пейзажных видов стала античная архитектура, живописные классические руины, изображения Римского форума, Колизея, улочек Флоренции, водопадов Тиволи, Неаполитанского залива или Венецианского карнавала. Не менее распространены и любимы были забавные жанровые сцены с национальными типажами, привлекавшие колоритом традиционных одежд, своеобразием взаимоотношений персонажей.

Целая серия произведений представляет творчество итальянских художников, принадлежащих к так называемой школе Позилиппо, в сложении которой важную роль сыграл русский живописец С.Ф. Щедрин. В своих пейзажах и жанровых сценах ее представители (Д. Джиганте, А. Вианелли, Ф. Палиццы и др.) соединяли классицистические традиции с натурным видением и романтизированным восприятием родной природы.

Немало русских мастеров также отдали дань вечной красоте Италии. Именно сюда для изучения архитектуры и классической живописи посылали лучших учеников Императорской Академии художеств. Свидетельство тому — представленные на выставке живописные работы Н.А. Дубовицкой, И.А. Вельца, акварели И.Н. Крамского, сестер Обресковых.

Возраст
0+