18 сентября в 16:00 в Рязанском художественном музее открывается выставка «VIVA, ИТАЛИЯ!».

Италия — страна, оказавшая огромное влияние на мировую культуру, в том числе и на изобразительное искусство. Рязанский художественный музей обладает коллекцией итальянской живописи и рисунка. На выставке «VIVA ИТАЛИЯ!» будет представлено около 50 произведений из музейных фондов.

Главной темой роскошных пейзажных видов стала античная архитектура, живописные классические руины, изображения Римского форума, Колизея, улочек Флоренции, водопадов Тиволи, Неаполитанского залива или Венецианского карнавала. Не менее распространены и любимы были забавные жанровые сцены с национальными типажами, привлекавшие колоритом традиционных одежд, своеобразием взаимоотношений персонажей.

Целая серия произведений представляет творчество итальянских художников, принадлежащих к так называемой школе Позилиппо, в сложении которой важную роль сыграл русский живописец С.Ф. Щедрин. В своих пейзажах и жанровых сценах ее представители (Д. Джиганте, А. Вианелли, Ф. Палиццы и др.) соединяли классицистические традиции с натурным видением и романтизированным восприятием родной природы.

Немало русских мастеров также отдали дань вечной красоте Италии. Именно сюда для изучения архитектуры и классической живописи посылали лучших учеников Императорской Академии художеств. Свидетельство тому — представленные на выставке живописные работы Н.А. Дубовицкой, И.А. Вельца, акварели И.Н. Крамского, сестер Обресковых.