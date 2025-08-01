Виктор Зинчук

Прозвучат лучшие, а также новые произведения в яркой, авторской интерпретации маэстро.

Концерт являет собой живое незабываемое музыкальное представление, в котором предстоит услышать и открыть для себя по-новому шедевры классической музыки, ярко и виртуозно исполненные на различных гитарах, которыми в совершенстве владеет исполнитель!

Уже не одно десятилетие имя Виктора Зинчука хорошо известно зрителям! Лучшие музыкальные произведения классических композиторов -Бетховена и Моцарта, Баха и Огинского, Глинки и Рахманинова, интерпретированные по-новому и авторская музыка — цикл ,"Времена года", вариации на Славянскую тему, Прощание и многое другое не оставят равнодушным никого!

Мощь и экспрессия электрогитары, лирическая утонченность и нежность акустических гитар быстро сменяют друг друга в контрастном, интереснейшем действии!

Каждое произведение начинается с историй о композиторах и музыке, рассказанных Виктором, который сам живо и остроумно ведет свой концерт. Вcе это не оставит равнодушным даже самого искушенного зрителя.

Приглашаем всех любителей хорошей музыки и гитары !