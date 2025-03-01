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Вий
14 марта в 18:00
Театр

Вий

МКЦ

Пожалуй, самая сенсационная премьера сезона, постановка легендарной повести «Вий» Н.В. Гоголя. Первое произведение, в котором на фоне настоящих мистических ужасов происходит борьба света и тьмы, добра и зла. Инсценировка сделана с огромным почтением и любовью к Н.В. Гоголю, и при этом спектакль не скучный пересказ великой повести классика, а энергичная постановка в стиле хоррор с пластикой и танцами, спецэффектами.

Сценография и костюмы впечатляют аж до мурашек и переносят в эпоху жизни автора.

Мы не сомневаемся, что зрители, пришедшие на спектакль, долго будут оставаться под впечатлением увиденного.

В ролях:

Александр Лымарев («Новенький», «Похищение Евы», «Обручальное кольцо», «Солдаты»)

Карина Зверева («Беспринципные», «Полярный», «Последний богатырь», «Отель Элеон», «Стандарты красоты», «Метод»)

Ярослав Яркий («Тверская», «Потерянные», «Новенький», «Идеалистка»)

Алексей Лысенко («Тайны следствия-22», «Медиум», «Морские дьяволы. Северные рубежи», «Чужой»)

Валентин Валл («Оффлайн», «Теорема Пифагора», «Спасская», «Склифосовский», «Психологини»)

Режиссер — Николай Коробов (московский театр на Таганке),

Сценография — Ольга Башлакова (Беларусьфильм);

Художник по костюмам — Наталья Кузнецова (Мосфильм).

Возраст
12+